「足を踏まれて殴り合いの喧嘩になりました」ユニフォーム姿の美女が写真で報告
奈良県のご当地アイドル『CuteRobin』の元メンバーの陽向菜々美さんが11日に自身のX(@hinata_nanami_)を更新し、奈良クラブのマスコット『シューカ(蹴鹿)くん』との“じゃれ合い”を報告した。
CuteRobinは奈良クラブ公認サポーター。陽向さんは昨年にグループを卒業し、この日はオフィシャルストアで1日店長を務めていた。
陽向さんは「ご報告」と題し、「シューカくんに足を踏まれて殴り合いの喧嘩になりました 最後は仲直りしたので親友になりました」と写真付きでポスト。1枚目はユニフォーム姿の陽向さんがシューカくんに足を踏まれる写真、2枚目は陽向さんがシューカくんにパンチを入れる仕草をする写真、そして3枚目は仲良く撮影した写真となっている。
この投稿に対し、ファンから「でた!!シューカくんの『好きな子ほどイジりたい』」「仲良しコンビ結成」「僕も混ぜてもらっていいですか」といった声が届いた。
CuteRobinは奈良クラブ公認サポーター。陽向さんは昨年にグループを卒業し、この日はオフィシャルストアで1日店長を務めていた。
陽向さんは「ご報告」と題し、「シューカくんに足を踏まれて殴り合いの喧嘩になりました 最後は仲直りしたので親友になりました」と写真付きでポスト。1枚目はユニフォーム姿の陽向さんがシューカくんに足を踏まれる写真、2枚目は陽向さんがシューカくんにパンチを入れる仕草をする写真、そして3枚目は仲良く撮影した写真となっている。
ご報告— 陽向菜々美 #京美人award (@hinata_nanami_) April 11, 2026
シューカくんに足を踏まれて殴り合いの喧嘩になりました
最後は仲直りしたので親友になりました pic.twitter.com/q0V20GyHja