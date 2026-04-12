　奈良県のご当地アイドル『CuteRobin』の元メンバーの陽向菜々美さんが11日に自身のX(@hinata_nanami_)を更新し、奈良クラブのマスコット『シューカ(蹴鹿)くん』との“じゃれ合い”を報告した。

　CuteRobinは奈良クラブ公認サポーター。陽向さんは昨年にグループを卒業し、この日はオフィシャルストアで1日店長を務めていた。

　陽向さんは「ご報告」と題し、「シューカくんに足を踏まれて殴り合いの喧嘩になりました 最後は仲直りしたので親友になりました」と写真付きでポスト。1枚目はユニフォーム姿の陽向さんがシューカくんに足を踏まれる写真、2枚目は陽向さんがシューカくんにパンチを入れる仕草をする写真、そして3枚目は仲良く撮影した写真となっている。

　この投稿に対し、ファンから「でた!!シューカくんの『好きな子ほどイジりたい』」「仲良しコンビ結成」「僕も混ぜてもらっていいですか」といった声が届いた。