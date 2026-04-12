女優の杏（39）が12日、都内で同時刊行のエッセー「杏のパリ細うで繁盛記」（新潮社）「杏のとことこパリ子連れ旅」（ポプラ社）の発売記念イベントを行った。

2022年にフランス・パリと日本の2拠点生活を開始した。「細うで繁盛記」はパリ移住後の2拠点生活をつづったもので、「とことこパリ子連れ旅」はパリ暮らしのきっかけとなった3人の子供との3回の旅が描かれている。違う出版社からの2冊同時の出版。9年ぶりのエッセーとなる。「2冊同時に書くということでボリュームがあった。当時の日記を見ながら書きました」と語った。

フランス移住直前には、愛犬のシバイヌが病気で急死した。「突き動かされるように書いた文章があって、これはお世話になった人に読んでいただきたいということで、小さなお菓子を添えて、こんなことがありましたと身の回りの人に送ったりしていました。その中で編集の方が読んでくださって、それを新潮社の波という冊子に掲載していただいた。そのすぐ後にパリに行くことになり、そのことも波に書きませんかとなった」と今回の執筆の原動力となったことを明かした。

執筆は主に台所で行っており「きらびやかな女優のエッセーではなく、一人の人間として、ハチャメチャに頑張りながら、失敗を描いています。どっちも（書き出しが）猛烈な腹痛から始まるんですね。子供を連れて移動するのは内心プレッシャーだったんだなと。あまりきれいではないところも、そのまま書くようにしています。皆さまとは想像とは違ったけど、楽しかったと言ってもらえる内容だと思います」と呼びかけた。

パリはモデル時代に慣れ親しんだ土地でもある。「スマホのない時代に地図を持って移動していた下地があって、その時に出会った人たちもいた。ここなら、私も楽しく暮らせるかもしれないと思った。パリは歴史もあり、何よりおいしいご飯があって、たくさんの人が住んでいる。いろいろな文化、考え方、家族のあり方がある」と移住のきっかけを語った。

「その中で子供たちの学生時代という大きな転換期の中でこの街で暮らしたら、その後にどんな人生が待っているのか。全然予想はしていない。子供たちがまた違う国で学びたいということもあるかもしれない。もしかしたら日本の学校に行きたいと言うかも。私の一番の原動力は好奇心。呼ばれたら、世界中どこにでも住んでみたい」と今後の展望についても明かした。

パリの魅力については「何が起きても動じずに受け入れる耐性がある。あまり気を張らずに生きることができる」と説明。パリのアパートでは一日の湯量に制限があるといい、毎日湯船につかるのは難しい。

「だからこそ、どうやったら体を温められるのかとか、温かい物を飲むとか。そういった部分では不便でもあるんですが、自然にみんな受け入れているんですね。いろいろな耐性がついてきたと思います」と生活を振り返った。

フランスでの暮らしについては「やっとスタートラインに立てた」とコメント。「ここから何年住むのかは予想できませんが、時間が経って、やっと視点がつま先から先の方にに変わってきた。日々、世界から日本（のコンテンツ）が注目されていると感じる。私自身ももっと日本について学んで、発信していける立場になれればいいなと思っています」と展望を明かした。