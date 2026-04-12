「アメリカのサッカーを活性化させた」マシュー・マコノヒーがデヴィッド・ベッカムに感謝の手紙
映画『インターステラー』や『ダラス・バイヤーズクラブ』で知られるオスカー俳優、マシュー・マコノヒーが、サッカーの元イギリス代表選手で、米インテル・マイアミCFの共同オーナーを務めるデヴィッド・ベッカムに、「アメリカのサッカーを活性化させた」と感謝を伝えた。
【写真】「Nuスタジアム」除幕式にベッカム一家が勢ぞろい 長男ブルックリンは不在
米テキサス出身で、事あるごとに地元愛を爆発させているマシューが、現地時間4月4日、インスタグラムにて公開書簡を投稿。インテル・マイアミの本拠地にて、自身の地元オースティンFC対インテル・マイアミCFの試合が開催されることを受け「心からの感謝を叫びたい」と綴った。
「君がアメリカのサッカーを創り上げたわけではないが、躍的に発展させたことは間違いない。ギャラクシーに来たことで、MLS（メジャーリーグサッカー）に新たな正当性を与えるとともに試合をイベントに変え、実験の場でしかなかったものを一流の場に変えてくれた」「そして今、あなたはマイアミにいて、違う形で同じミッションに挑んでいる。このことに敬意を表したい」と感謝。
その上で、「我がオースティンFCと、緑と黒のユニフォームに身を包んだ大勢のファンたちが、君のピンクの海に押し寄せ、オープニングパーティーを台無しにしようとしている」と挑発的に綴り、「この夏、世界が見守る中、テキサスの州都を拠点とする我々が、アメリカサッカーの礎石をさらに固めるために、マイアミを訪れることを楽しみにしています」と締めくくった。
元イングランド代表選手のデヴィッドは、英マンチェスター・ユナイテッドで活躍した後、スペインのレアル・マドリードを経て、アメリカのロサンゼルス・ギャラクシーに移籍。引退後、インテル・マイアミの共同オーナーとなり、リオネル・メッシやセルヒオ・ブスケツ、ジョルディ・アルバ、ルイス・スアレスらを獲得するなど、サッカー人気の低かったアメリカでセンセーションを巻き起こした。
なお、インテル・マイアミは4日、本拠地となる「Nuスタジアム」をお披露目。除幕式には、デヴィッドをはじめ、妻ヴィクトリアや次男ロメオと三男クルス、娘のハーパー、そして息子たちの恋人であるキム・ターンブルとジャッキー・アポステルも来場した。ヴィクトリアのインスタグラムには一家の集合写真が投稿され、家族そろってチームの新たな門出を祝った様子がうかがえる。
なお、不仲が伝えられる長男ブルックリンの姿はなかったようだ。
引用：「マシュー・マコノヒー」Instagram（＠officiallymcconaughey）
「ヴィクトリア・ベッカム」Instagram（＠victoriabeckham）
【写真】「Nuスタジアム」除幕式にベッカム一家が勢ぞろい 長男ブルックリンは不在
米テキサス出身で、事あるごとに地元愛を爆発させているマシューが、現地時間4月4日、インスタグラムにて公開書簡を投稿。インテル・マイアミの本拠地にて、自身の地元オースティンFC対インテル・マイアミCFの試合が開催されることを受け「心からの感謝を叫びたい」と綴った。
その上で、「我がオースティンFCと、緑と黒のユニフォームに身を包んだ大勢のファンたちが、君のピンクの海に押し寄せ、オープニングパーティーを台無しにしようとしている」と挑発的に綴り、「この夏、世界が見守る中、テキサスの州都を拠点とする我々が、アメリカサッカーの礎石をさらに固めるために、マイアミを訪れることを楽しみにしています」と締めくくった。
元イングランド代表選手のデヴィッドは、英マンチェスター・ユナイテッドで活躍した後、スペインのレアル・マドリードを経て、アメリカのロサンゼルス・ギャラクシーに移籍。引退後、インテル・マイアミの共同オーナーとなり、リオネル・メッシやセルヒオ・ブスケツ、ジョルディ・アルバ、ルイス・スアレスらを獲得するなど、サッカー人気の低かったアメリカでセンセーションを巻き起こした。
なお、インテル・マイアミは4日、本拠地となる「Nuスタジアム」をお披露目。除幕式には、デヴィッドをはじめ、妻ヴィクトリアや次男ロメオと三男クルス、娘のハーパー、そして息子たちの恋人であるキム・ターンブルとジャッキー・アポステルも来場した。ヴィクトリアのインスタグラムには一家の集合写真が投稿され、家族そろってチームの新たな門出を祝った様子がうかがえる。
なお、不仲が伝えられる長男ブルックリンの姿はなかったようだ。
引用：「マシュー・マコノヒー」Instagram（＠officiallymcconaughey）
「ヴィクトリア・ベッカム」Instagram（＠victoriabeckham）