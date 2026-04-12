◆ファーム・リーグ ＤｅＮＡ―巨人（１２日・平塚）

巨人の戸郷翔征投手が先発し、７回９１球を投げて４安打１失点で降板した。

戸郷は初回、先頭の成瀬に左中間への二塁打を浴びたが、２番・田内を右飛。続く３番・小田のライナー性の当たりを一塁手・三塚が飛びついてアウトにする好捕。４番・井上は中飛に打ち取った。

１―０の２回は味方のエラーも絡んで走者を出したが、無失点に抑えた。３回は３者凡退。２―１とした４回はこの回の先頭・小田から見逃しでこの日初めての三振を奪ったが、４番・井上に死球。それでも後続を打ち取り無失点とした。

しかし３―１の５回に連打や死球で１死満塁。２番・田内に右翼への犠飛を浴びて１点を失った。それでも３番・小田を空振り三振に斬るなど最少失点で切り抜けた。

６回は、この日の最速１４９キロを計測しながら九鬼を見逃し三振に抑えるなど３人でテンポよく片付けた。３―１の７回も続投。先頭を安打で出したが併殺打に打ち取るなど無失点に抑えた。

戸郷はキャンプから状態が上向かず、開幕２軍スタート。前回５日のファーム・リーグ、ソフトバンク戦（ジャイアンツタウン）では５回９５球を投げ、１０安打７失点、２奪三振だった。