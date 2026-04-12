◆女子プロゴルフツアー 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日（１２日、埼玉・石坂ＧＣ＝６５８０ヤード、パー７２、報知新聞社など特別協力）

首位でスタートした台湾の呉佳晏（ウー・チャイェン、Ｈｏｎ Ｈａｉ Ｆｏｘｃｏｎｎ）が、５バーディー、３ボギーの７０で回り、通算１０アンダーで今季初勝利。昨年１１月の大王製紙エリエールレディスに続くツアー通算２勝目を挙げた。２打差の２位は岩井明愛（あきえ、ホンダ）と佐久間朱莉（大東建託）だった。

米女子ツアーを主戦場とする岩井明愛と千怜（ちさと、ホンダ）の双子姉妹は、開幕戦のダイキンオーキッドレディス（３月）以来、今季２度目の日本ツアー参戦。地元の埼玉県出身の岩井ツインズには多くのギャラリーが、そのプレーを追いかけた。

最終日では、姉の明愛が大きな見せ場をつくった。首位と４打差の１３位からスタートすると、１番パー５でイーグル、さらに２番パー４でバーディー。最初の２ホールでスコアを三つも伸ばし、一気に優勝争いに加わった。

後半の１５、１６番でもバーディーを重ね、大逆転優勝も見えてきた。

１７番パー５はチャンスホール。持ち味の飛距離を生かして、２打でグリーン手前まで運んだ。しかし、第３打をピンに寄せきれず、約３メートルのバーディーパットも外した。ここで、流れが止まり、最終的に、優勝した呉に２打及ばずに２位惜敗となった。

日本ツアー７勝目を逃したが、明愛は笑顔で今大会を振り返った。

「楽しかったですね。地元の埼玉開催ということもあって、たくさんのゴルフファンの皆さんが応援してくださって、最終日もすごいいい組み合わせで、佐久間さん、竹田さんといい雰囲気で回れたと思います。普段、米ツアーでは、こんなに多くの人がいる中でプレーすることがないので、たくさん観客の中でプレーできて本当に幸せでしたね」

家族の応援も力になったという。「毎日、母がおにぎりとお弁当を作ってくれてすごいパワーになりました」と感謝した。

来週以降、再び、米ツアーで勝負する。再来週にはメジャーのシェブロン選手権（２３〜２６日）が待っている。「今大会の３日を通して、今後の課題も見えました。絶対に今後、生かしたい」と意欲たっぷりに話して、コースを後にした。