フリーアナウンサーの岡副麻希(33)が1歳の娘とのツーショットを公開した。娘が元気よく走る動画もあり、「早い早い早ーい」と驚きの声があがっている。



【写真】すっかりお母さんになった姿に「素敵です」の声

岡副アナは1日に更新したインスタグラムに「新年度はじまりましたね 新しい環境に、季節の変わり目、自分をほどよく甘やかしながら元気に乗り切りましょうね」と投稿。「さてさて今日は8月8日に開館を控える 富士山 木のおもちゃ美術館に娘と伺いました 事前にポスターなどでは拝見してましたが 実際に伺うと木のぬくもりや地域文化を直に感じられる醍醐味が詰まった空間 子どもはもちろん、赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃんまで、幅広い層が集う場になっていくんだろうな」などと感想をつづった。



娘について「一歳の娘はまだおもちゃなど搬入されてなくとも 広々とした、木の香り漂うステキな空間にハイテンションでした」と振り返った。幼い娘に岡副アナがぴったり寄り添う姿に、コメント欄には「素敵です」との声が届いている。



岡副アナは2022年4月に、レーシングドライバーの蒲生尚弥との結婚を発表。24年5月に第1子となる長女の出産を公表した。学生時代に水泳に励んだことから健康的な小麦色の肌が印象深い。昨年、インスタグラムに長女とプールを楽しむ様子を投稿した際は「小麦色の素肌美」「黒すぎるアナウンサーふっか～つ」などと反応があった。



（よろず～ニュース編集部）