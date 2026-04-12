１１日、第６回中国消費品博のメイン会場、海南国際コンベンション・エキシビションセンター。（海口＝新華社記者／蒲暁旭）

【新華社海口4月12日】中国海南省で第6回中国国際消費品博覧会が13日から6日間開かれる。今年は60以上の国・地域から約3400のブランドが出展。メイン会場の海南国際コンベンション・エキシビションセンターに八つの展示館を設置する。

１１日、第６回中国消費品博のメイン会場に展示された中国石油化工集団（シノペック・グループ）のデジタルスタッフ。（海口＝新華社記者／蒲暁旭）

１１日、第６回中国消費品博の主賓省、上海市のブース。（海口＝新華社記者／蒲暁旭）

１０日、第６回中国消費品博のメイン会場で設営が進むカナダ館。カナダは今回、主賓国を務める。（海口＝新華社記者／蒲暁旭）

１０日、第６回中国消費品博のメイン会場の外に設置されるマスコット。（海口＝新華社記者／蒲暁旭）

１１日、第６回中国消費品博のメイン会場、海南国際コンベンション・エキシビションセンター。（海口＝新華社記者／蒲暁旭）

１１日、第６回中国消費品博の主賓省、上海市のブースに展示されたチャイナドレス。（海口＝新華社記者／蒲暁旭）

１０日、第６回中国消費品博メイン会場に展示されたＡＩ眼鏡の模型。（海口＝新華社記者／蒲暁旭）