脳内出血で療養中の清原翔、友人・長濱ねるらと楽しげな近影を披露 新しい帽子も紹介「新しいキャップも柔らかな表情もステキ」「元気そうでよかったぁー」
2020年6月に脳内出血を発症し現在療養している俳優の清原翔が10日、自身のインスタグラムを更新。友人たちと過ごし、笑顔あふれる近影を披露した。
【写真】「新しいキャップも柔らかな表情もステキ」友人の長濱ねるらと並びニッコリ笑顔の清原翔
清原は「ねるなえが来てくれたー」とつづり、仲良しの俳優・長濱ねるらとの3ショットをアップ。「ニューキャップ手に入れた！」とも明かし、ロゴマーク入りの茶色いチャップ姿で満面の笑みを見せている。
近況報告に、ファンからは「みんな笑顔が素敵です」「ねるちゃん！お久しぶりですね」「新しい帽子似合っています」「新しいキャップも柔らかな表情もステキですね」「元気そうでよかったぁー 私も元気をもらったー」「きよたんの投稿にいつも元気もらえます」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「新しいキャップも柔らかな表情もステキ」友人の長濱ねるらと並びニッコリ笑顔の清原翔
清原は「ねるなえが来てくれたー」とつづり、仲良しの俳優・長濱ねるらとの3ショットをアップ。「ニューキャップ手に入れた！」とも明かし、ロゴマーク入りの茶色いチャップ姿で満面の笑みを見せている。
近況報告に、ファンからは「みんな笑顔が素敵です」「ねるちゃん！お久しぶりですね」「新しい帽子似合っています」「新しいキャップも柔らかな表情もステキですね」「元気そうでよかったぁー 私も元気をもらったー」「きよたんの投稿にいつも元気もらえます」など、さまざまな反響が寄せられている。