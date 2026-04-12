脳内出血で療養中の清原翔、友人・長濱ねるらと楽しげな近影を披露 新しい帽子も紹介「新しいキャップも柔らかな表情もステキ」「元気そうでよかったぁー」

脳内出血で療養中の清原翔、友人・長濱ねるらと楽しげな近影を披露 新しい帽子も紹介「新しいキャップも柔らかな表情もステキ」「元気そうでよかったぁー」