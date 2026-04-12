◇プロ野球ファーム・リーグ 中地区 DeNA-巨人(12日、平塚)

巨人の戸郷翔征投手が2軍のDeNA戦で7回1失点の投球をみせました。

開幕2軍スタートとなった戸郷投手は、前回登板となったソフトバンク戦で5回7失点と苦戦。それから中6日、今回は甲斐拓也選手とのバッテリーで挑みました。

初回、先頭の成瀬脩人選手に二塁打を浴びますが、小田康一郎選手のライナーを一塁手の三塚琉生選手がダイビングキャッチするなど、バックの好守備もあり無失点スタート。2回は味方のエラーでランナーを背負いますが、加藤響選手にはインコースとのストレートでバットを折り、後続を抑えます。その後、カーブで緩急を交えて3回は3者凡退。4回は小田選手からアウトコース低めいっぱいのストレートで見逃し三振を奪うなど、4回までスコアボードに「0」を並べます。

ところが3点リードの5回は、先頭打者の高見澤郁魅選手にアウトコースのストレートをはじき返され、レフトの頭を越える二塁打を許すと、続く加藤選手に初球の変化球をとらえられ、1・3塁にピンチが拡大。その後、1アウトを奪いますが、死球で満塁とされると、田内真翔選手には低めのストレートを外野まで運ばれ、犠牲フライで1点を返されます。なおも続くピンチは小田選手を低めのフォークで空振り三振。最少失点で切り抜けました。

6回は、九鬼隆平選手に対して、フォークの連投で追い込むと、最後はアウトコースいっぱいの149キロのストレートで見逃し三振。3人で打ち取ります。7回は、先頭打者の高見澤選手に初球のストレートをセンター前に運ばれ出塁を許しますが、続く加藤選手を低めの変化球でサードゴロ併殺。2アウトから森選手に鋭い当たりを打たれますが、サードゴロに打ち取りました。

戸郷投手は7回91球を投げて、4安打、3奪三振、2死球、1失点の内容でした。