レアル・ソシエダ指揮官、復帰戦の久保建英を称賛「とても良いプレー」
レアル・ソシエダを率いるペッレグリーノ・マタラッツォ監督が、日本代表MF久保建英のパフォーマンスに賛辞を送った。11日、スペイン紙『エル・デスマルケ』が伝えている。
今年1月18日に行われたラ・リーガ第20節バルセロナ戦で左足ハムストリングを負傷したことで戦列離脱を余儀なくされていた久保だが、11日に行われた第31節のアラベス戦に54分から途中出場し、約3カ月ぶりの復帰を果たした。そして、2−2で迎えた60分には頭でオーリ・オスカルソンの勝ち越しゴールをアシストする活躍も見せたが、試合は3−3のドローに終わった。
勝利は逃したものの、復帰戦ながら、今季4アシスト目を記録した久保の出来について聞かれたマタラッツォ監督は「タケ・クボは良かったよ。彼が試合に出場してから最初の10分で、チームのプレーが良くなり、良い状態になった。前回の試合から10週間経っているので、少し時間が必要で、リズムを取り戻す必要があるのはわかっている。でも、初めての30分間ではとても良いプレーを見せてくれたよ」と称賛している。
今年1月18日に行われたラ・リーガ第20節バルセロナ戦で左足ハムストリングを負傷したことで戦列離脱を余儀なくされていた久保だが、11日に行われた第31節のアラベス戦に54分から途中出場し、約3カ月ぶりの復帰を果たした。そして、2−2で迎えた60分には頭でオーリ・オスカルソンの勝ち越しゴールをアシストする活躍も見せたが、試合は3−3のドローに終わった。