「岳くんといつまでもお幸せに」プロサッカー選手の妻、35歳誕生日ショット！ 「いくつになっても可愛い」
プロサッカー選手・柴崎岳さんの妻で俳優の真野恵里菜さんは4月11日、自身のInstagramを更新。35歳の誕生日ショットを披露しました。
【写真】真野恵里菜、35歳誕生日ショット
真野さんは「人生何事も経験だよね！！ これまでもいろいろなことを経験してきたから 強くなったし成長してこれたと思っているから これからもいろいろなことを経験して悩んで考えて 人としてもっともっと成長できたらいいな。って、今さっき子供の寝かしつけを終えてアイスを食べながら考えていました」と続け、ファンへの感謝の気持ちを添えました。
コメントでは「真野さんの魅力は永遠です」「いくつになっても変わらず可愛い」「『まのえり』が今は立派なお母さんになっていて」「めっちゃ可愛い」「柴崎選手と一緒に応援してる」「こんな綺麗なママの子供は幸せですね」「岳くんといつまでもお幸せに」「永遠のアイドル」など祝福の声が多数寄せられています。
【写真】真野恵里菜、35歳誕生日ショット
「岳くんといつまでもお幸せに」真野さんは「またひとつ歳を重ねました！！ 学生のころ思い描いていた35歳って すごく大人なイメージだったんだけど いざ自分がこの歳になるとイメージと全然違うから 自分大丈夫か？ って思うときがあるし 母としてももっと心に余裕を持ってしっかりしなきゃ！ とも思う」とつづり、2枚の写真を投稿。ハーフアップのヘアスタイルで茶色いブラウスを着用した姿を披露しています。
コメントでは「真野さんの魅力は永遠です」「いくつになっても変わらず可愛い」「『まのえり』が今は立派なお母さんになっていて」「めっちゃ可愛い」「柴崎選手と一緒に応援してる」「こんな綺麗なママの子供は幸せですね」「岳くんといつまでもお幸せに」「永遠のアイドル」など祝福の声が多数寄せられています。