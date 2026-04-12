町田啓太主演の日本テレビドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」が１１日にスタートした。

浮田立樹（町田啓太）が教室長を務めるフリースクール「ユカナイ」に、元中学教師の青峰しずく（松本穂香）が面接にやってきて、採用された。

気さくな大学生のボランティアスタッフ皆藤壮哉が登場。長身で大柄な青年で、演じていたのは寺田心（１７）だった。

ネットでも話題となり「寺田心くんがデカすぎる！笑」「え？」「成長しすぎている」「マジで体デカいなｗ」「びっくり！成長してる！」「大人側の役をやっていて大横転」「むきむき」「まってｗ」「もう君とは呼べない」「寺田心でっけーーー」「青木マッチョが同じに見えるｗ」「やばい私の知ってる寺田心くんじゃなくて動揺」「マッチョなお兄さん！」「寺田心って中の人変わったよね？」「胸板が」「誰か分からんかった」「寺田心が子供サイドじゃないの時の流れを感じて泣ける」と驚きが広がった。

誰か気付かなかった視聴者も多かったようで、エンドロールの出演者クレジットを見て「え？あれ寺田心だったの」「寺田心どこに出てた」と驚く投稿も続いた。