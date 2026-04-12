自民党は１２日、都内のホテルで定期党大会を開いた。

高市首相（党総裁）は「衆院選の公約実現が党勢拡大、選挙での自民への信頼につながる」と訴え、看板政策の「責任ある積極財政」やインテリジェンス（情報収集、分析）機能の強化などに意欲を示した。

首相は「国でも地方でも選挙に勝ち続ける強い党を作る」と述べ、２０２７年の統一地方選や２８年の参院選に向けた結束を呼びかけた。選挙を見据え、「国民との約束である政権公約にある政策を一つ一つ実現していく」とも強調した。

党是とする憲法改正については、「党員・党友の総力を挙げて全国で説明を行うとともに、国会で議論を進めよう」と語った上で、「改正発議のメドが立った状態で来年の党大会を迎えたい」との考えも示した。

安定的な皇位継承を巡っては「男系で皇統が継承されてきた歴史的事実こそが天皇の権威と正当性の源だ」と訴え、「自民としては皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系男子を皇族とする案を優先して国会の議論を主導する」との決意を示した。

党大会では、立党７０年に合わせて策定した「新ビジョン」も示された。新ビジョンは憲法改正について「死活的に求められている」と位置付けている。憲法改正を「必ず実現する」とした２６年の活動方針も採択された。

自民と連立を組む日本維新の会の吉村代表（大阪府知事）も出席し、「首相のリーダーシップのもと、国益に資する行動を支えたい」と述べ、食料品の消費税減税や衆院議員の定数削減など、衆院選の公約実現に取り組む姿勢を示した。

党大会は３月に開催予定だったが、衆院解散・総選挙に伴い、運動方針などの議論の時間が確保できないとして、延期されていた。