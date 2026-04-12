AKB48メンバー、ほっそり美脚際立つミニワンピース姿「身体の半分が脚」「スタイルレベチ」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/04/12】AKB48の水島美結が4月11日、自身のInstagramを更新。ミニワンピースの春のコーディネートを公開した。
【写真】22歳AKBメン「女神級の美しさ」美脚＆小顔際立つミニワンピース姿
水島は「暖かくて春日和だった〜」とコメント。白地にブルーの小花柄のガーリーなミニワンピースに水色のカーディガンを羽織った私服姿を公開し、長くスラリとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「春らしくて可愛らしいコーデ」「ビジュ最強」「身体の半分が脚」「スタイルレベチ」「女神級の美しさ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳AKBメン「女神級の美しさ」美脚＆小顔際立つミニワンピース姿
◆水島美結、ミニワンピから美脚スラリ
水島は「暖かくて春日和だった〜」とコメント。白地にブルーの小花柄のガーリーなミニワンピースに水色のカーディガンを羽織った私服姿を公開し、長くスラリとした美しい脚を見せている。
◆水島美結の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「春らしくて可愛らしいコーデ」「ビジュ最強」「身体の半分が脚」「スタイルレベチ」「女神級の美しさ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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