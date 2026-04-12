４月１２日の阪神９Ｒ・忘れな草賞（３歳オープン・リステッド、牝馬限定、芝２０００メートル＝１４頭立て）は、単勝７番人気のジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）が豪快に追い込んで勝利した。勝ち時計は１分５９秒１（良）。

大外枠からスタートを五分に決めたが、道中は焦らず最後方でじっくりと脚をためた。３コーナー手前から徐々に位置を上げ、４コーナーを手綱が張り詰めるほどの手応えで回り、直線は外から進出。最後は流す余裕も見せながら、２馬身半差で快勝した。

今村騎手は「厩舎の方がいろいろ努力してくれて、馬も賢いのでレースに温存してくれたのかなと思います。極端な枠に決まってから、大阪杯（クロワデュノール）を見本にしようと先生と話していたんですけど、ペースも違ったし、思っていた通りではなかったんですが、リズム良く馬の力を信じていた分、最後ははじけてくれたのかなと思います」と笑顔を見せた。

寺島調教師は「枠が大外だったんでどうなるかと思いましたが、思ったより馬群も凝縮して、結果的に良かった。それにしても３コーナーからすごい脚で強かったですね。声も出なかったです（笑）」と満足げな様子。注目が集まる次走については「オークスにはいきたいですね。ここまで（今村騎手と同馬のコンビで４戦３勝）勝ってくれるとね」と、師弟コンビで大舞台へ挑むプランを明かした。