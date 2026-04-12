◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日―阪神（１２日・バンテリンドーム）

今季初勝利をかけて先発した中日・高橋宏斗投手が、５回６安打３失点。５四球と制球力を欠いた。

初回は３者凡退。２〜４回は毎回走者を出し、６６球を要しながらも、ゼロを並べた。

だが、０―０の５回だった。前川の右前打と近本への四球で、２死二、三塁に。中野に初球のカットボールを捉えられる左中間への二塁打で、先制点を献上した。切り替える間もなく、続く森下にも１５６キロの初球を中前に運ばれて、さらに２失点。４番・佐藤輝にも初球の高め直球を左翼フェンスまで、はじき返された。最後は、木浪を空振り三振に封じ、２死満塁のピンチを切り抜けたが、一挙３失点。初球打ちでたたみかけてきた阪神打線を止められなかった。

「無駄な四球が絡み、リズムの悪いピッチングになってしまいました」と反省のコメントを寄せた。

前回登板となった５日のヤクルト戦（神宮）でも、連打でピンチを招いて、７回途中を８安打５失点（自責３）と、課題を残していた。