レスリングのアジア選手権（キルギス・ビシュケク）を制した女子62キロ級の尾崎野乃香が12日、成田空港に帰国。昨年は3位にとどまった大会で3試合無失点の完全優勝を果たし、「厳しい戦いになると思っていたが、出ると決めたからには、プラスになるような試合をしたいと思っていた。気持ちも強くいけたし、内容的にもうまく勝てた」と振り返った。

決勝で対戦した北朝鮮選手は、23年の杭州アジア大会（中国）決勝で敗れた相手。「どこかで当たると思っていたので、2週間前くらいに対策をした」という。その甲斐あって、「片足タックルの処理も凄く良かった」と成果を発揮。10―0のテクニカルスペリオリティーでリベンジを果たした。

24年パリ五輪では、一つ上の68キロ級で銅メダルを獲得した尾崎。その後は再び本来の62キロ級に戻し、昨年12月の全日本選手権では同五輪王者の元木咲良を破って優勝した。9月19日開幕の愛知・名古屋アジア大会、10月の世界選手権の選考会を兼ねる5月の全日本選抜選手権では、再び元木との対戦が見込まれる。「今回以上に自分を警戒してくる選手と試合をすることになる。自分の持ち味をどう生かすか、相手に持ち味を封じられた場合に、自分がどう突破するかみたいなところをもっと突き詰めて、やっていこうかなと思う」と決意を新たにした。

先月には5年をかけて、慶大環境情報学部を卒業。練習環境等は以前と変わらないが、現在は無所属で活動している。新たな所属先探しも進行中だといい、「就活中、ですね。早く決まればいいなと思います」と語った。