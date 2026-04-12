「女子ゴルフ・富士フイルム・スタジオアリス女子オープン、最終日」（１２日、石坂ＧＣ＝６５８０ヤード、パー７２）

首位で最終日をスタートしたウー・チャイェン（２２）＝台湾＝が５バーディー、３ボギーの７０で回り、通算１０アンダーで優勝した。

米ツアーを主戦場とする岩井明愛（２３）＝Ｈｏｎｄａ＝は、１３位からスタートし１イーグル、３バーディー、１ボギーの６８と追い上げ、通算８アンダーで２位。猛追したが優勝を逃したことには「悔しかった」と語ったが、１番ラフからイーグルを決めたことには「まさか入ると思っていなかったのですごくうれしかった」と笑顔。「今日１日通して、ちょっともったいなかった部分もある。でも、良いプレーでしたね」と振り返った。

同じく１３位で出た佐久間朱莉（２３）＝大東建託＝も４バーディー、ボギーなしで６８。２位に入り「今週はあまり調子が良い感じで入れなかったので、なにか良いきっかけをつかめたらいいなという思いだった。だんだんパッティングが良い感じになってきてくれた。きっかけをつかめそうなプレーができて、そこは良かった」と話した。