元TOKIOの松岡昌宏（49）が12日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。たまにやるという「ボウル飯」を明かす場面があった。

「お行儀は正直良くないかもしれないんですが」と前置きしつつ「僕がたまにやるのがボウル飯って言って」と松岡。「大きなボウルがあるじゃないですか。その中に、炊いて小分けしている雑穀米みたいなのを1つチンして」と説明した。

「チンしてる間にシャワー浴びちゃうんですね。シャワーを浴びていると、アツアツじゃなくなっている。それが凄く大事で。そのボウルの中に、雑穀米入れて。今日だったらカイワレ。ベチャベチャベチャッと切って入れて。黒豆納豆入れて。で、サバの水煮缶、それを1個入れちゃうんです。それをちょっとお醤油ひと回し懸けて、もうグッチャグチャにするんですよ」と明かした。

「これ食器だ大変なんだけど、ボウルだから。ガッシャガッシャガッシャガッシャ、スプーンで混ぜて。それでちょっと胡麻かけて食うっていうね。それが凄いおいしいんですよね」とした。

「おかずいらないし、洗い物出ない。ボウルもプラスチックだから、いろいろ汚れも落ちやすい。そういう風に食べると、時間ない時とかとってもいいし、やっぱりタンパク質摂れて、野菜摂れて、いろいろ摂れて。それとトマトジュース、みたいな。そういうのをやっていると、結構いいですよ」と話した。

「だって一人暮らしの人って、いちいちそんな皿に移し替えたり、あんまりやらないでしょ。女性でも男性でも。困った時はボウル飯」と力を込め、「昔よくやっていたのは今とは違って、炊飯器もしっかりしたものじゃないから、最後に残った炊飯器の中にいろいろ入れてグチャグチャ混ぜて食ってました。そしたら洗い物出ないし。そんなこともやってたなっていうのを今思い出しました」とした。