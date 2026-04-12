元NMB48メンバー、ミニスカから美脚スラリ 夜桜ショットに反響「彼女感がすごい」「色白でびっくり」
【モデルプレス＝2026/04/12】元NMB48の山本望叶が4月11日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、注目を集めている。
【写真】元48グル人気メン「お顔小さすぎる」美脚際立つミニスカ姿
山本は「最近の写真 どれがすき？」と問いかけ、複数枚のプライベートショットを投稿。夜桜の下で、美しい脚のラインが際立つミニスカートのコーディネートを披露した。他にも、食事中にドリンクを持ちポーズを決めている姿、ノースリーブ姿でウインクしているショットなども公開している。
この投稿に、ファンからは「全部可愛い」「選べない」「夜桜と最強の組み合わせ」「スタイル抜群」「お顔小さすぎる」「彼女感がすごい」「発光してるくらい色白でびっくり」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】元48グル人気メン「お顔小さすぎる」美脚際立つミニスカ姿
◆山本望叶、プライベートショット披露
山本は「最近の写真 どれがすき？」と問いかけ、複数枚のプライベートショットを投稿。夜桜の下で、美しい脚のラインが際立つミニスカートのコーディネートを披露した。他にも、食事中にドリンクを持ちポーズを決めている姿、ノースリーブ姿でウインクしているショットなども公開している。
◆山本望叶の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「全部可愛い」「選べない」「夜桜と最強の組み合わせ」「スタイル抜群」「お顔小さすぎる」「彼女感がすごい」「発光してるくらい色白でびっくり」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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