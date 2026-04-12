◇明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 第１０節 磐田１―１（ＰＫ４―１）長野（１２日・長野Ｕスタジアム）

Ｊ２ジュビロ磐田はアウェーでＪ３長野を１−１からのＰＫ戦の末、今季初の連勝を記録した。

先制弾は前半１６分。右からのクロスからＭＦ川合徳孟がシュートしたこぼれ球をＦＷマテウスペイショットが冷静に押し込んだ。同３９分に長野のＦＷ藤川虎太朗のミドルシュートで追いつかれた。試合は同点のままで、ＰＫ戦に突入。ＧＫ川島永嗣が２本止め、キッカー４人が成功した磐田が４―１で勝利した。

先発の３バックの一角にはＪ３相模原から完全移籍で加入したばかりのＤＦ加藤大育（だいすけ、２７）が入った。試合前には「自分がどこまで通用するかチャレンジしたい」と、意気込んでいたが、早くも勝利に貢献した。

リーグ前半戦最後となった前節の甲府戦では今季初の勝点３を獲得。後半戦の好スタートにつながった。志垣良監督（４５）は試合後、「PK戦になったが、ポジティブなのは勝って次につなげられたこと」とコメントした。

通算成績は４勝６敗（うちＰＫ戦は３勝１敗）となった。