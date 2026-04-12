「消滅するかもしれない」「もう耐えられない」かつてはブンデス制覇も…サムライ戦士所属の独１部クラブが泥沼の12試合勝ちなし。降格危機にファンは茫然「二度と戻ってこられないのではないか」

「消滅するかもしれない」「もう耐えられない」かつてはブンデス制覇も…サムライ戦士所属の独１部クラブが泥沼の12試合勝ちなし。降格危機にファンは茫然「二度と戻ってこられないのではないか」