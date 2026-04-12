◇パ・リーグ 西武−ロッテ（2026年4月12日 ベルーナD）

西武の平良海馬投手（26）が12日、ロッテ戦（ベルーナD）に先発登板。7回5安打無失点でマウンドを降りた。開幕から3試合を投げ、24回1失点（自責0）で防御率は0.00。

4回先頭のポランコに右翼線への二塁打を許し、1死から四球を与え、一、二塁のピンチを招いた。しかし、続く藤岡を空振り三振に斬ると、佐藤を一ゴロに打ち取った。

毎回ランナーを背負いながらも決定打を許さない粘りの投球を披露。7回は佐藤を一ゴロ、上田を一ゴロ、西川を空振り三振と3者凡退に抑えた。118球を投げて、後続にマウンドを託した。

平良は今季初登板の3月29日のロッテ戦（ZOZOマリン）でプロ初完投＆初完封勝利。4月5日の楽天戦（ベルーナD）も8回2安打1失点（自責0）12奪三振と好投。ここまで2試合で17回1失点（自責0）で防御率0.00としていた。

▼平良海馬 調子が良くないなりに抑えることができた。一発のあるチームなのでコントロールミスだけはしないように、しっかりと球数を使って勝負することができたのはよかったと思う。