9日の9R終了後、来週14日以降にデビュー予定の新人騎手紹介が場内で行われた。今年デビューするのは高橋洸佑、南部楓馬の2人。緊張した面持ちでファンの前に初めて登場し、抱負を語った。

高橋騎手は地元・尼崎市出身。園田にも足を運んだことがあり、柵の外から見ていた世界に足を踏み入れることになる。広瀬航騎手を目標に掲げ「信頼されるジョッキーになりたい。フェアプレーを心がけて、新人最多勝を取れるように」と誓いを立てた。

南部騎手は滋賀県栗東市出身。兄が騎手を目指していた影響で、自身も志すようになった。JRA・岩田望来騎手の安定した騎乗姿勢を参考にしているといい「1頭でも多く勝たせられるジョッキーになりたい。将来的には、厩舎とともにリーディングを取れるように」と大きな目標を掲げた。趣味はカフェ巡りで「おすすめのカフェがあればぜひ教えていただけたらうれしい」と話していた。

◇高橋 洸佑（たかはし・こう）2008年（平20）1月15日生まれ、兵庫県尼崎市出身の18歳。園田・保利良平厩舎所属。服色呼称は胴緑・胴白ダイヤモンド・袖白・袖赤一本輪。趣味はアニメ鑑賞とバスケットボール。

◇南部 楓馬（なんぶ・ふうま）2006年（平18）8月16日生まれ、滋賀県栗東市出身の19歳。西脇・永島太郎厩舎所属。服色呼称は胴黄・胴山形日本輪・袖黄色・袖赤縦縞。趣味はカフェ巡り。