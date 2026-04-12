【明治安田J1百年構想リーグ】ジェフユナイテッド千葉 1−1（PK：2−3） 水戸ホーリーホック（4月11日／フクダ電子アリーナ）

【映像】急反転ターン→倒れ込みながら右足一閃

ブラジル人FWの今節ベスト級のゴラッソだった。水戸ホーリーホックのFWマテウス・レイリアが、急反転から突き刺した一撃が話題を集めている。

4月11日の明治安田J1百年構想リーグ第10節で、水戸はアウェーでジェフユナイテッド千葉と対戦。今季の“J1昇格組”同士の対決は、衝撃の一撃で試合が動いた。

0−0のゴールレスで迎えた前半終了間際、45＋4分のことだ。水戸が左CKを獲得すると、キッカーのMF大崎航詩が左足でクロスをファーサイドへと蹴り込んだ。両チームの競り合いとなる中、DF板倉健太が後ろに通すと、これに反応したのがレイリアだ。

ブラジル人FWはゴールを背にした状態から右足のインサイドでボールをタッチすると、相手を背負いながら一瞬で右にターンして倒れ込みながら右足一閃。ゴール右上隅の“神様コース”への強烈なシュートは、相手GK若原智哉が一歩も動けないまま、ネットに突き刺さった。

解説も「すごいの決めたー！」と大興奮

この一撃には、解説の名良橋晃氏（元日本代表DF）も「すごいの決めたー！」と思わず大興奮。さらに、ファンもSNSでリアクションを寄せ、「やばすぎるー！」「なんで反転しながらあのシュートを打てるのか…」「これ今節ベストゴールある」「ゲームのような一撃」「何てシュート叩き込むんだ」「ゴラッソすぎるって！」「こういうの決めてくれる外国人選手とろうよ」「サイドネットだと思ってたからゴール裏みんな『え！入ったの！？』とびっくり笑」など大絶賛となった。

2021年からJリーグでプレーするレイリアは、J3のカターレ富山、J2のヴァンフォーレ甲府を経て、今季から水戸に加入してJ1初参戦となり、これが嬉しいJ1初ゴールとなった。

なお試合はその後、75分に千葉に同点弾を決められ、PK戦へ。水戸はGK西川幸之介が2本のシュートストップを披露して3−2と上回り、前節の鹿島アントラーズ戦に続いて勝点2を手にした。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

