タレントのスザンヌさんが4月10日、自身のインスタグラムを更新し、長男の中学校入学式を報告しました。



【写真を見る】【スザンヌ】 長男の中学校入学を報告 「雨の中で迎えた節目の日。着物に袖を通したこの一日が、やさしく、あたたかい記憶になりますように」



スザンヌさんは投稿の中で「息子、中学校の入学式でした はじめてがぎゅっと詰まった春がスタート」と喜びを綴りました。当日は大雨の予報が出ていたものの、「そんな空さえも思い出になるねって、なんだか前向きな気持ちで迎えた朝でした」と明かしています。





式の会場前では、スザンヌさんが白の着物姿で長男と並んで記念撮影。長男は濃紺ブレザーとネクタイを着用し、右手でピースサインを決めました。スザンヌさんは「少し不安で、でもちゃんと前を向いて一歩ずつ進んでいくその背中に、たくさんのパワーをもらいながら…」と、成長を感じた様子を率直に言葉にしています。







また「雨の中で迎えた節目の日。着物に袖を通したこの一日が、やさしく、あたたかい記憶になりますように」とコメント。「もう手はつながなくなっても、ずっと、ずっと、いちばんの味方です」と、母としての思いを添えました。







この日着用した着物は、卒業式の袴に続いて借りたものだといい、「お着物を着ると、やはり背筋が伸びます。ありがとうございました」と感謝を伝えています。







入学式のあとは、長男のリクエストで家族そろって焼肉へ。「笑いながら、ほっとしながら、将来の夢なんかも聞いたりして、この一日をゆっくり噛みしめました♡」と綴り、特別な一日を家族でゆったりと締めくくった様子を伝えました。







この投稿に、「わー！もう中学生かぁ大きくなったァ」「和服姿が素敵ですね」「少しずつ大人になりますね お母さんも頑張ってくださいね」「スザンヌさんと息子さんが相思相愛な関係であることが尊い」「卒業の頃には母の背を超え、もっと頼れる素敵な存在になりますよ」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】