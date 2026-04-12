「碧Ao〈IRISH EDITION〉」を数量限定で発売――アイルランドの風土感じるウイスキー
サントリーは6月9日、SUNTORY WHISKY「碧Ao〈IRISH EDITION〉」を数量限定で発売する。
「碧Ao」は、サントリーグループがもつ世界5大ウイスキー産地の自社蒸溜所でつくられた原酒のみをブレンドした世界初のウイスキー。世界をつなぐ雄大で美しい海の色“碧(あお)”をブランドコンセプトとしている。
「碧Ao〈IRISH EDITION〉」は、世界5大ウイスキーそれぞれの特長を際立たせたシリーズ「WORLD TRAVEL COLLECTION」の第一弾。アイリッシュウイスキーの特長を際立たせることで、爽やかで軽快な味わいが楽しめるという。
パッケージラベルには上質な越前和紙を採用。明るい色調でアイリッシュウイスキーの特長を表現している。
価格は700mlで6,000円。アルコール度数は43%。
「碧Ao」は、サントリーグループがもつ世界5大ウイスキー産地の自社蒸溜所でつくられた原酒のみをブレンドした世界初のウイスキー。世界をつなぐ雄大で美しい海の色“碧(あお)”をブランドコンセプトとしている。
「碧Ao〈IRISH EDITION〉」は、世界5大ウイスキーそれぞれの特長を際立たせたシリーズ「WORLD TRAVEL COLLECTION」の第一弾。アイリッシュウイスキーの特長を際立たせることで、爽やかで軽快な味わいが楽しめるという。
パッケージラベルには上質な越前和紙を採用。明るい色調でアイリッシュウイスキーの特長を表現している。
価格は700mlで6,000円。アルコール度数は43%。