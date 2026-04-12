米専門誌「ザ・リング」が那須川の戦績を紹介

ボクシングのWBC世界バンタム級2位・那須川天心（帝拳）が11日、東京・両国国技館で同級挑戦者決定戦に臨み、同級1位の元2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）に9回終了TKO勝ちを飾った。試合後には、世界で最も権威あるボクシングの米専門誌「ザ・リング」が那須川を称える画像を公開した。

涙のTKO勝ちの5分後だった。

真っ赤な背景に巨大な黄色の文字で「54-1」。キックボクシングなど過去の格闘技キャリアの成績が記され、那須川はかめはめ波のポーズを取っている。

「ザ・リング」の公式Xは実際の画像を公開。「テンシン・ナスカワは、10ラウンド開始時にフアン・エストラダが棄権し、ストップ勝ちした！」「ナスカワはこれで3つの異なる格闘技で通算54勝1敗となった」と記した。

この投稿に海外ファンからは「史上最高の格闘家だ」「まじかよ！」「尊敬しかない」「あとは引退する前に、日本のプロレスのリングにちょっと上がってくれたら」「俺の中の、新たな怪物だ！」など、様々な競技で築き上げた戦績に驚きの声が書き込まれていた。



（THE ANSWER編集部）