◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１２回戦 〇同級２位・那須川天心（９回終了ＴＫＯ）同級１位・フアンフランシスコ・エストラダ●（１１日、東京・両国国技館）

ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦で９回ＴＫＯ勝利を飾った同級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が１２日、東京・新宿区の所属ジムで会見に臨んだ。世界再挑戦への切符を獲得した那須川は「選手としてもひとりの男としても成長できた一日だった。ここで勝てて生き残れたのはでかい」と心境を語った。

那須川は昨年１１月のＷＢＣ同級王座決定戦で井上拓真（３０）＝大橋＝に判定負けを喫して以来５か月ぶりの再起戦で、元世界２階級制覇王者で同級１位のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝と対戦。課題としていた接近戦にも果敢に挑み、ボディーに強打をたたき込んでエストラダを棄権へと追い込み、５月２日に東京ドームで行われるＷＢＣ同級王者・井上拓真ｖｓ同級４位・井岡一翔（３７）＝志成＝の勝者への挑戦権を得た。

次戦について、帝拳ジムの本田明彦会長（７８）は「９月になる」と明かした。相手は井上拓ｖｓ井岡の勝者が本命だが、９月の次戦が世界再挑戦となるかは「分からない。交渉しないといけない。井上と井岡の結果を見てから」とした。

一方、那須川はＷＢＡでも２位にランクされており「（９月でタイミングが）合わないのであれば、他の選手とやる。それだけのこと」と、ＷＢＣ以外の王座への挑戦も選択肢に含まれることを示唆した。

本田会長は、前夜の再起戦勝利について「初めて練習の成果が少し出た。まだできていない部分もあるが、確実に伸びていることは確か。間違いなく力はつけている。今までのすべての練習が実ってきた感じで、次の試合では完全に生きてくると思います」と成長を評価した。

井上拓ｏｒ井岡戦の先にも、さらに夢は広がる。本田会長は「やらなきゃいけない相手が、もう１人いる。上（スーパーバンタム級）に上がりそうな感じはあるけど、話題にはなる」と、５月２日に再起戦に臨む前ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（２９）＝大橋＝にも言及。「一度負けているんだから、強くなるしかない。最終形は、本当に面白いと思う。前回（井上戦）は非常にいい負けだった。前回がなければ今回はない。まだ段階を踏んでいるところ。これから駆け上がると思う。どれくらい伸びるかが楽しみだね」。覚醒した那須川の無限の可能性に期待した。