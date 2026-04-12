「ドジャース６−３レンジャーズ」（１１日、ロサンゼルス）

ドジャースがア・リーグ西地区首位のレンジャーズに連勝し、３カード連続の勝ち越し。勝率が８割に届きそうなチームの中で存在感を示しているのがキム・ヘソン内野手だ。

この日も「９番・遊撃」でスタメンに名を連ね、六回の第３打席で遊撃への内野安打を放つなど３打数１安打１四球で打率は・３６４。遊撃守備でも五回に鮮やかなプレーを見せた。

シーハンが先頭を四球で歩かせ、１死後、一、二塁間へのゴロをフリーランドが鮮やかに処理して二塁へ送球。ボールを受けたキム・ヘソンはベースを踏み、外野方向へ体を流しながら一塁へ力強い送球。見事に併殺を完成させた。

ベッツの負傷離脱で遊撃守備に就いて以降、再三の好プレーを見せてきた。試合前のフィールドにはいつも早出で守備練習を行うキム・ヘソンの姿がある。地道な努力の甲斐もあり、１年目の昨季は守備が不安視されていたが、今では鮮やかな好プレーでチームを、そして投手陣を助けている。

存在感は日に日に大きくなっており、この日は左腕との対戦もあったが、ロバーツ監督は代打を送らなかった。その理由として「彼は本当にいい打席を送れている。逆方向に鋭い打球を打って内野安打もあった。左投手に対してやるべきことをしっかりやっていた」と説明。「もちろん控えにいい右打者があるので、昨日の試合では代打を送った場面もあった。でも今夜はヘソンをそのまま使いたいと感じたし、最後まで彼を残しておきたかった。結果的にそれは良い判断だったと思う。かれは良い打席を見せてくれた」と評価する。

「これからも左投手と対戦する場面はあるだろうけど、彼は本当にいい働きをしている」と信頼を口にした指揮官。負傷者リストにはベッツ、エドマン、キケ・ヘルナンデスら実績ある内野手が復帰に向けて準備を進めている。狭いドジャースのベンチ枠に生き残ることができるか−。ただメジャー定着へ確実に一歩ずつ進んでいるのは間違いない。