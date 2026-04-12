元TOKIOの松岡昌宏（49）が12日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。自身にとっての一番酒のあてを明かした。

リスナーから「食事の時とお酒の肴にする時で、好きな魚の干物は変わりますか？」という質問が寄せられた。

松岡は「基本的に酒に合うものは飯に合うんだけど、それで言うんであれば、ご飯はダントツ鮭なんですよ、僕は。ダントツ鮭。あとは銀ムツとか、銀だらとか。なんかそういう感じの」と説明。「これが間なんですけど。ご飯でも、お酒でもってなると、サバなんですよ。僕、やっぱりサバ好きなんですよね。ただ鮭の方が、ご飯には僕は好きなんですけど」とした。

そのうえで「じゃあお酒はなんですかって言われたら、やっぱりホッケ。あとイワシ、アジ。サンマとご飯とか、アジとご飯とか、イワシとご飯ももちろん合うんだけれど、どっちかっていうとお酒のあての方が俺は青魚とか好きかなっていう気がしますよね」と話した。

さらに、「干物じゃないんだけど、自分的に一番酒のあてに合うなと思う魚は、たまにスーパーで、マグロのアラが売っているときあるんですよ。骨周りの部分とか血合いとか。それ凄い安いんですよ。匂いがあると思いがちなんですけど、その匂いがまたおいしいんだけど、結構な量入っているので」と松岡。

「俺はそれをバーッと買ってきて、まずボウルに入れて、ガシガシガシガシ水で洗うんですよ。その血合いの部分に、醤油、お酒、ニンニクと生姜。普通ですわな。それで、酒を入れて、みりん入れて。その時によって気分で変えるんですけど、紹興酒入れたり、焼酎入れる時もありますし」としつつ「で、漬けておくんですよ。半日ぐらい漬けりゃ十分なんですけど。それをグリルで焼いて、大根おろしで食べると、凄いいいお酒のあてにはなるなっていう気がしますね」と明かした。