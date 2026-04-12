赤ちゃんが眠っている時、ワンコはピッタリくっついて添い寝していて…？あまりにも尊い光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で5万6000回再生を突破。「可愛すぎる」「幸せな時間」といった声が寄せられています。

【動画：赤ちゃんが大好きな犬→ピッタリとくっつきながら…あまりにも尊い『添い寝の仕方』】

赤ちゃんに添い寝するワンコ

TikTokアカウント「ten66714」に投稿されたのは、ミニチュアシュナウザーの「テン」ちゃんと赤ちゃんが一緒にお昼寝をしている光景です。赤ちゃんは仰向けの体勢で、すやすやと熟睡中…。

そしてテンちゃんは赤ちゃんの頬にあごを乗せ、ピッタリくっついて眠っていたとか。テンちゃんの守るような添い寝の仕方を見るだけで、赤ちゃんが大好きでたまらないのだということが伝わってきます。

天使のような可愛い寝顔

テンちゃんも赤ちゃんもお互いの温もりを感じて安心しているのか、とても気持ち良さそうなお顔で寝ていたそうです。まるで天使が2人いるかのような可愛い姿に、思わず頬が緩みます。

もしかしたら2人は夢の中でも一緒にいて、幸せなひと時を過ごしているのかもしれませんね。尊い光景は、たくさんの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「こんな可愛い天使達を見るとホッとします」「幸せすぎますね。お互い安心するのかな？」「癒されました」といったコメントが寄せられています。

ワンコは素敵なお兄ちゃん

テンちゃんは赤ちゃんがお家にやってきた日から家族の一員として受け入れ、毎日添い寝をしたりそばで見守ったり、お兄ちゃんとして大活躍してくれているそうです。

なんと赤ちゃんを抱きしめながらおでこにキスをするという、恋人のような方法で寝かしつけていたこともあったとか！これからもテンちゃんは赤ちゃんを愛と優しさで包み込み、本当のお兄ちゃんのように成長を見守り続けてくれることでしょう。

TikTokアカウント「ten66714」には、テンちゃんと赤ちゃんと4歳のお姉ちゃんの日常が投稿されています。仲良しで可愛い姿に笑顔と癒しをもらえるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ten66714」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。