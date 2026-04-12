◆ファーム・リーグ ＤｅＮＡ―巨人（１２日・平塚）

巨人の吉川尚輝内野手が１２日、ファーム・リーグ・ＤｅＮＡ戦に「３番・二塁」で出場。６回の守備から交代して、１週間ぶりの実戦を３打数１安打で終えた。

吉川の名前がコールされると球場は大歓声に包まれ、応援歌を歌う野球少年少女たちも見られた。そんな中、初回に迎えた第１打席。ＤｅＮＡの先発・入江相手に二ゴロに倒れたが、一塁までしっかりと駆け抜けた。

２回の守備では２死一塁で迎えた８番・加藤の二ゴロを華麗にさばき、守備面でもしっかりと動きを確認。すると１―０で迎えた３回の第２打席では、入江の変化球を捉えて中前安打をマークした。

３―１で迎えた５回の第３打席は空振り三振。６回の守備からは二塁に小浜が入り、吉川はベンチへ下がった。

吉川は昨年１０月に両股関節手術。リハビリを経て、５日の３軍の航空自衛隊千歳戦（Ｇ球場）で「１番・二塁」で１７５日ぶりに実戦復帰した。しかし、３回無死一塁の守備で一塁にベースカバーに入り、送球を捕球した際、打者走者に左腕が持っていかれる形となり、左肩を押さえてしゃがみ込んだ。そのまま交代し球場施設でのアイシング後に病院へ向かっていた。

それでも７日から打撃練習を再開するなど順調に調整を行い、１週間ぶりに実戦出場となった。