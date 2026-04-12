◆バレーボール 大同生命ＳＶリーグ男子（１２日、長野・エア・ウォーターアリーナ松本）

レギュラーシーズン（ＲＳ）第２１節が行われ、既にチャンピオンシップ（ＣＳ）進出が決まる首位のサントリーは、敵地で最下位１０位のＶＣ長野と対戦し、セットカウント３―０で下し、３８勝目（４敗）を飾った。勝ち点３を積んで１１１ポイントに伸ばし、首位をキープした。同日のＲＳ２位・大阪Ｂと同７位・日鉄堺の結果次第で、サントリーのＲＳ優勝が決まる。

首位のサントリーは、イタリア１部セリエＡから加入２季目の高橋藍が、今季、主将を務めてきた。昨年１０月の大阪Ｂとの開幕戦は、黒星スタートとなったが、２戦目から怒とうの２９連勝を挙げるなど、強さを誇って首位を走ってきた。前日１１日にこの日と同会場でＶＣ長野にストレート勝ちし、ＲＳ優勝に“王手”をかけた。同日に大阪Ｂがホームで日鉄堺に対してセットを失った場合、サントリーのＲＳ初優勝が確定する。昨季は大阪ＢがＲＳを制し、サントリーは２位でＣＳに進んでいた。

ＲＳは残り２試合で、次は１７日、１８日に最終節として敵地の東京・有明コロシアムで５位の東京ＧＢと対戦する。既にＲＳ２位以上が決まるサントリーは、上位６チームによるＣＳでは、ホーム開催の準決勝（５月９日〜１１日、Ａｓｕｅアリーナ大阪）から登場。ＣＳは２戦先勝のノックアウト方式で行われ、ＲＳ３位と６位、４位と５位が戦う準々決勝の勝利チームを迎え撃つ。ＣＳ決勝は５月１５日〜１７日に横浜アリーナで予定。藍主将を擁するサントリーは、ＣＳで２連覇の目標へ突き進む。