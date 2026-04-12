◆プロボクシング ▽ＩＢＦ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者タノンサック・シムシー―セルジオ・メンドーサ▽ライト級（契約体重６０・０キロ以下）８回戦 力石政法―リト・バデナス▽東日本新人王ライト級（６１・２キロ以下）予選４回戦 山口聖矢―荒川大樹（１３日、東京・後楽園ホール）

前日計量が１２日、東京・文京区の東京ドームシティ内「ブルーイング」で行われ、東日本新人王ライト級予選に出場する元Ｊリーガーの山口聖矢（３２）＝大橋＝はリミットから３００グラム軽い６０・９キロで一発クリアした。対戦相手の荒川大樹（２９）＝Ｔ＆Ｔは６１・０キロでパスした。

戦績は山口が４勝（２ＫＯ）２敗、荒川が３勝１分け。

計量後、取材に応じた山口は、東日本新人王予選は２０２４年、２５年に続き３度目。「コンディションはバッチリ。ケガもなく、スパーリングも順調でした。結果を残したい」と“３度目の正直”へ気合を入れた。スパーリングでは、パワー対応もできるように階級の上の選手らとも行ったほか、再起戦に臨む力石政法（大橋）の実戦練習相手を務めた日本ライト級３位の石脇麻生（２６）＝真正＝とも２度、グラブを合わせたという。

１９９３年、神奈川・座間市出身。山梨学院高、関東学院大に進み、北信越リーグのサウルコス福井を経て、Ｊ３のＳＣ相模原でＤＦとしてプレーした。世界４団体スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝とは幼稚園の年少組の時からの幼なじみで、２０１８年にＳＣ相模原を退団後は実家の自動車整備会社に勤務しながら、尚弥と現ＷＢＣ世界バンタム級王者の拓真（３０）＝大橋＝の井上兄弟らと一緒にトレーニングを行ってきた。２２年１月、尚弥から「（ボクシングを）やってみたら？」と勧められ、大橋ジム入り。２３年８月のプロデビュー戦では、右手首に剥離骨折していた疑いがある中、初回ＴＫＯ勝ちを収めている。

尚弥からは試合に向けての話は特になかったが「ジャブやワンツーなど、そのテンポ感とか打つタイミングなどの話などをしたり。一緒に走ったり、食事に行ったりしていますが、試合は、去年のように、お互い、交互に組まれていて、いつも一緒に減量をしている感じ。そういう流れが逆に、ずっといい感じになっている」と親友からの刺激を大いに受けている。

「やっぱり最初が大事だと思うので、いい内容で勝てたら」と山口。「ＫＯチャンスがあったら行く？」と尋ねられると「そうですね…。もう、最初からいくつもりで」と闘志を見せていた。