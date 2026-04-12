お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（50）が12日、TBSの情報番組「上田晋也のサンデーQ」（日曜前11・35）に生出演。妻でタレントの藤本美貴（41）に知られたくない個人情報をぶっちゃける場面があった。

番組では高市早苗首相が成立を目指すスパイ防止法を取り上げた。庄司は「個人情報が分かられちゃうと嫌ですよね」とコメントした。

MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也が「知られたくない個人情報とかあるの？」と質問すると、庄司は「やっぱり休みなのに仕事だってウソついて、トレーニングに行ってるのを、やっぱ知られたくないですね」とぶっちゃけた。

上田は「誰がそんな情報流すんだ！世の中で一番どうでもいい情報だよ！」とツッコミを入れて笑わせた。「メイプル超合金」のカズレーザーは「ジムの中にスパイがいるかもしれないですからね」と続けた。

それでも元朝日新聞記者で政治ジャーナリストの今野忍氏は「今回の法案では結論から言うと、貯金額とかスポーツジムまでは調べられないですから大丈夫です」と冗談めかしてフォロー。上田は「どうでもいいですけどね、それは」と話したが、庄司は「おっと危ねえ」と反応して安堵（あんど）していた。