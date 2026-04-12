11日に両国国技館で行われたプロボクシングWBC世界バンタム級挑戦者決定戦を制した那須川天心（27＝帝拳）が一夜明けた12日、都内の所属ジムで会見した。昨年11月、現WBC世界バンタム級王者・井上拓真（大橋）にプロボクシング初黒星を喫して以来、約4カ月半ぶりの再起戦で、元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ）に9回終了TKO勝ち。5月2日に東京ドームで行われる井上拓真―井岡一翔（志成）の勝者への挑戦権を獲得した。

“最も印象に残ったラウンド”という質問に、那須川は「4ラウンドの（途中）採点が出たあとのラウンド間の感覚が凄く良かった」と答えた。ジャッジ2人がイーブン、1人が那須川を支持の1―0に「ここ日本だよな、ちょっと厳しいかなとは思った」と明かしながら、「どうやって自分のペースに持っていくか、そこで焦らないというところが自分の中で一番の勝因だった。自分が試合をつくれていたという状況にいけたのが大きかった。前だったら“どうしよう”となっていたけど、自分の中で大丈夫、僕の流れのドローと思えたので」と説明した。

試合中盤からは、打ち合いで効果的な右アッパーも繰り出した。那須川は「やっているうちに、タイミングでこれも打てると意欲が沸いてきた」と振り返り、「今まで出してないような動きやパンチの打ち方とか、相手が嫌がった左のオーバーハンドがあったり、たぶん普通だったら出してないと思うんですけど、試合中に“あれも入る、これも入るかも”と、余裕じゃないけど余白が生まれてきたので、そこで出せた」と説明した。また、「めちゃくちゃ出ていた」という右ジャブが効果的で、「相手も嫌だったし、入れなかったんじゃないかと。あのジャブがあったからアッパーも出ただろうし、ラウンドの間で臨機応変に対応できたのが大きかった」と自己分析した。

課題とされていた接近戦での打ち合いで勝り、肋骨2本を骨折したエストラダをギブアップさせた。“進むべき道がハッキリ見えたのでは？”と指摘されると、「今までは“たぶん大丈夫だよな”と思っていた感じだったんですけど、ホントに心の底から大丈夫だと思えたのが一番大きい」と肯定。「遠い距離もできるし、近い距離でもいけるし。自分の中でのレパートリーだったり、迷いがなくなったのが一番の自信というものかと思います」と話した。もっとも、「出せてないこともたくさんある。身につくまでには時間がかかる。片りんは見せられたと思うけど、まだまだここからだなと」と成長の必要性を口にし、「ボクシングデビューして3年経ちましたけど、3年経ってもまだこんだけ伸びしろがあるし、伸びるきっかけがたくさんあるというのは本当にうれしい。もっともっと成長していって、勝って兜（かぶと）の緒を締めるじゃないですけど、キツ過ぎずに締めていきたい」とさらなる躍進を誓った。