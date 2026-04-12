長嶋一茂（60）が12日、日本テレビ系「一茂×かまいたちのゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。新業態のとんかつ店で、かまいたち山内健司とダメ出しを連発した。

番組では、有名企業の新業態店について特集。東京・五反田のトンカツ店を取材。進行役かまいたち濱家隆一が「今回ですね、一茂さんが大好きな、串カツ田中の新業態のお店に行きます」と歩きながら説明した。一茂は「へ〜」と興味をもって聞いて「ポテサラ?」と自分が最も大好きなメニューについてアピールした。

しばらく路上を歩いていると、一茂が改装された角地に飲食店を見つけて「あれ、ここ串カツ田中だったんじゃないの？」と話すと、濱家は「そうなんですか。あれ、じゃあ新業態に変わったんだな、ここでございます」と納得するように返した。一茂は「俺が食ったポテサラ、ここで食った」と話した。濱家は「えー」と驚いた。

濱家は「まさに新業態になりまして、厚切りとんかつ『厚とん』。去年の3月にオープンしたお店です」と紹介した。入店した一茂は「厚切りが得意じゃない」と言ってヒレカツをオーダー。「あとポテサラ」と追加注文した。すると店員が「ポテサラはないです」と伝えた。一茂は「えっ？母体が串カツ田中なんでしょ。ポテサラ置いてないんですか、ここ…それはダメだと思う」と、ポテサラ愛のあまり、直球で“ダメ出し”。「ぜひ検討していただいて」と続けた。

山内が看板メニューの厚切りロースカツ定食、濱家は2人とかぶらないように上ロースカツ定食をそれぞれ頼んだ。じっくり揚げるので調理時間が20分ぐらいと説明されると一茂は「しょうがないね、そういうときにポテサラがあるといいんだよね。そしたらビール1本空いてる、ネ」と店員に向かって説いた。

その後、ビールを飲む流れになり、ゆず大根が提供された。すると一茂は「しそあんずはない？」とメニューを見ず、過去のロケで激推しした漬物を注文。ないと断られた。山内も「もろみらっきょうは？」とかぶせたが、このメニューもなく、一茂が「桜大根はないの？」と聞いたが、それもなかった。一茂は「ちょっと色々なさすぎる、って上に言っといて」と店員に“プチクレーム”を入れた。