CORTIS（コルティス）が、スマートフォンのカメラで撮った写真を公開した。2枚目ミニアルバム「GREENGREEN」の写真「パノラマ」を10日、公式SNSチャンネルにアップした。

今回の背景は室内で、米国ロサンゼルスの録音スタジオだった。デビューアルバムと今回のアルバム作業を行った空間で、メンバーが自ら考案したアイデアでコンテンツを作った。

韓国メディアOSENは12日「パノラマは、左右に広がる開けた景色を180度から360度まで広く撮影するカメラワーク。CORTISはこの機能を使用する際に生じるゆがみやエラーを意図的に利用した。写真の中の空間は、途切れ途切れにねじれたように写り、同じフレーム内でもメンバーが瞬間移動したかのように2度現れる」と説明した。

またメンバーは「お気に入り」と公言するアサイーボウルを食べたり、気軽に会話を交わしながらスタジオを回るようなショットもあった。叫ぶように口を開けたメンバーに、何かを食べさせようとする自然な姿なども含まれた。

同メディアは「5人のメンバーのビジュアルは飾り気なく自然だ。メークをしていない顔でカメラの前に立ち、私服のスタイリングで、自分らしい魅力を引き出した。実際の激しい音楽制作の最中に、メンバーの休憩時間をのぞき見るような親密さが感じられる。今回の写真はパノラマの特性を生かし、『Weverseアルバム』に収録される」と伝えた。

撮影後のエピソードも公開している。6日以降、毎日新しいアルバムの写真を出すたびに、地図サービスのGoogle（グーグル）マップのレビュー欄に撮影地にまつわる思い出を掲載してきた。10日、KEONHO（ゴンホ、17）は「曲の制作中にリフレッシュが必要になると、スタジオの駐車場に出て日光を浴びながら話し、また作業に戻ることがあった」とのレビューを残した。また、写真について「JAMES（ジェームス）兄さんの首を長く見せようと、多く試みて成功したことが印象に残っている」とつづった。

「GREENGREEN」は5月4日にリリースする。20日にはタイトル曲「REDRED」を先行発表する。