庄司智春、妻・藤本美貴が次女に“厳しい指導”中の自宅ショット公開「プライベート感がたまらない」「ミキティの髪型が親近感」と反響
【モデルプレス＝2026/04/12】お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が4月11日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの藤本美貴が娘に字を教える様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】40歳3児の母タレント「真剣な表情が面白い」次女への“熱血指導”ショット
庄司は「次女 字の練習 空に書きなさいって 書かされてる」とつづり、次女が空中で字を書く練習をしている写真を公開。「後ろの師匠 厳しい指導w」と、藤本が腰に手を当て真剣な表情で見守っている姿を披露した。続けて「でも笑っちゃう」と、思わず笑ってしまったことを明かしている。
この投稿に「プライベート感がたまらない」「素敵な親子関係」「ミキティの真剣な表情が面白い」「空中に書く練習、効果ありそう」「ミキティの髪型が親近感」「次女ちゃん、頑張って」「生活が楽しそう」「熱血教師ですね」といった声が寄せられている。
庄司は、2009年に藤本と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳3児の母タレント「真剣な表情が面白い」次女への“熱血指導”ショット
◆庄司智春、次女に字を教える妻・藤本美貴の姿披露
庄司は「次女 字の練習 空に書きなさいって 書かされてる」とつづり、次女が空中で字を書く練習をしている写真を公開。「後ろの師匠 厳しい指導w」と、藤本が腰に手を当て真剣な表情で見守っている姿を披露した。続けて「でも笑っちゃう」と、思わず笑ってしまったことを明かしている。
◆庄司智春の投稿に反響
この投稿に「プライベート感がたまらない」「素敵な親子関係」「ミキティの真剣な表情が面白い」「空中に書く練習、効果ありそう」「ミキティの髪型が親近感」「次女ちゃん、頑張って」「生活が楽しそう」「熱血教師ですね」といった声が寄せられている。
庄司は、2009年に藤本と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
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