46歳・奥菜恵、“大人女性”のグラビア披露に反響「めっちゃきれい」「美脚」「深みと潤いが増し増しでした」 艶やかなシースルー衣装着こなしポーズ
俳優の奥菜恵（46）が12日、自身のインスタグラムを更新。大人の女性の美しさに迫る「Web LEON」のグラビア連載『美しい人』に登場したことを報告し、艶やかなシースルー衣装で太ももなどの美脚ラインを大胆にのぞかせた撮影ショットを披露した。
【写真】「めっちゃきれい」「色気あるある」“太もも美脚”まぶしいグラビア披露の奥菜恵
「WEB LEON公開しました」と伝え、撮影時の写真をシェア。奥菜はモノトーンスタイルの衣装に身を包み、大胆にカッティングされた服の隙間から輝くような素肌をあらわにしている。
なお、同連載のプロデュースを手がける俳優・小栗香織も同日、自身のインスタグラムを更新し「ヴィンテージ衣装の美しい恵さん」と撮影カットの一部を紹介した。
コメント欄には「カッコいい」「めっちゃきれい」「美脚」「深みと潤いが増し増しでした」「色気あるある」「見とれちゃいました」「圧倒的な美しさです。インタビューも、素直な思いが伝わりました」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「めっちゃきれい」「色気あるある」“太もも美脚”まぶしいグラビア披露の奥菜恵
「WEB LEON公開しました」と伝え、撮影時の写真をシェア。奥菜はモノトーンスタイルの衣装に身を包み、大胆にカッティングされた服の隙間から輝くような素肌をあらわにしている。
コメント欄には「カッコいい」「めっちゃきれい」「美脚」「深みと潤いが増し増しでした」「色気あるある」「見とれちゃいました」「圧倒的な美しさです。インタビューも、素直な思いが伝わりました」などと、さまざまな反響が寄せられている。