お笑いタレントのやす子さんが、１１日、自身のＸを更新。

注意喚起を行いました。



【写真を見る】【 やす子 】 「走行中のロケバスの窓を、ドンドン叩いてきたファン（？）の方、本当に危ないですし大事故につながるので、離れたところからお見守りください」





やす子さんは「先程 ロケバスに乗り込んで移動し始めた時に 走行中のロケバスの窓を、ドンドン叩いてきたファン（？）の方、本当に危ないですし 大事故につながるので、離れたところからお見守りください」と、投稿。



続けて「応援は嬉しいです！ ありがとうございます」と、呼びかけています。







この投稿にファンからは「事故が起こったら大変ですよね お疲れ様でした。」・「そうなんだね…ビックリしたね スタッフの方もやす子ちゃんをお守りください…」・「どんな時も安全第一で応援 やす子ちゃん界隈は守ろうね」・「自分だけでなく、人を巻き込んでしまいますからね… そっと応援しましょ」などの反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】