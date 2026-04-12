洞不全症候群とパーキンソン病での入院、療養から復帰を果たした歌手・美川憲一が、黒柳徹子が司会を務めるテレビ朝日系トーク番組「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）出演を報告した。

美川は「ど〜も〜美川よ〜本日は、告知よ〜」と書き始め、「写真を見たらわかると思うけど、徹子の部屋に出演するわよ〜」と報告し、スタジオや楽屋前での写真をアップ。「４月１３日（月）１３：００からテレビ朝日にて放送よ〜歌唱もあるから、観るのよ〜」と告知すると、全身が青で彩られた鮮やかな衣装姿を披露した。

この投稿にフォロワーからは「待ってました」「嬉しいお知らせありがとうございます。ゴージャスな美川さん楽しみにしてます」「美川さんがお元気そうで嬉しいです」「徹子の部屋の衣装ステキな色ですね 私もその色好きです」「ナイスツーショット」「あら。嬉しいわ〜楽しみよ」などの声が寄せられている。

美川は２５年９月に不整脈の一種である「洞不全症候群」の診断を受け、ペースメーカーを埋め込む手術を受けた。入院中にパーキンソン病であることが判明。投薬とリハビリ治療などを経て、同年１２月１０日に会見を行い、１４日の愛知でのコロッケとのジョイントディナーショーから復帰した。