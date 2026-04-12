電撃婚話題のてんちむ、息子とディズニー満喫 「寝てる最中に」カチューシャ付けたショットに「ママの完全勝利」「幸せそう」の声
【モデルプレス＝2026/04/12】YouTuberのてんちむが4月11日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドでの息子との親子ショットを披露し、話題となっている。
【写真】“青汁王子”と電撃婚話題の32歳美女「幸せな笑顔が可愛い」息子抱えたディズニーショット
てんちむは「絶対頭飾りつけたい親vs断固拒否の息子」とつづり、東京ディズニーランドを訪れた際の親子ショットを複数枚公開。「遊び疲れて寝てる最中に付けた」と、寝ている息子の頭に“魔法使いの弟子”風の帽子を乗せた写真を披露し、「winner」と茶目っ気たっぷりに勝利を報告している。
この投稿には「幸せそうな親子ショット」「こっそり付けちゃうの最高」「ママの完全勝利」「ディズニー満喫してて楽しそう」「笑っちゃった」「勝者の微笑みが素敵」「幸せな笑顔が可愛い」などの反響が寄せられている。
てんちむは、2024年にシングルマザーとして出産したことを報告。2026年3月28日に元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏と連名で「三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と電撃発表した。（modelpress編集部）
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【写真】“青汁王子”と電撃婚話題の32歳美女「幸せな笑顔が可愛い」息子抱えたディズニーショット
◆てんちむ、息子とディズニーショット
てんちむは「絶対頭飾りつけたい親vs断固拒否の息子」とつづり、東京ディズニーランドを訪れた際の親子ショットを複数枚公開。「遊び疲れて寝てる最中に付けた」と、寝ている息子の頭に“魔法使いの弟子”風の帽子を乗せた写真を披露し、「winner」と茶目っ気たっぷりに勝利を報告している。
◆てんちむの投稿に反響
この投稿には「幸せそうな親子ショット」「こっそり付けちゃうの最高」「ママの完全勝利」「ディズニー満喫してて楽しそう」「笑っちゃった」「勝者の微笑みが素敵」「幸せな笑顔が可愛い」などの反響が寄せられている。
てんちむは、2024年にシングルマザーとして出産したことを報告。2026年3月28日に元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏と連名で「三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と電撃発表した。（modelpress編集部）
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