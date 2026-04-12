レスリングのアジア選手権（キルギス・ビシュケク）を制した女子50キロ級の須崎優衣（キッツ）が12日、成田空港に帰国。銅メダルにとどまった24年パリ五輪以来、1年8カ月ぶりの国際大会（プロ興行試合を除く）で4試合無失点の完全優勝を飾り、「五輪の悔しい経験から2年で、いろいろなことがあったが、一つの形として成果を出せたことは良かった」と笑顔で振り返った。

大会では1回戦から登場。いきなり同じくパリ五輪銅メダルの中国選手と当たる厳しい組み合わせだったが、1分足らずでフォール勝ちを収める完勝。2回戦でインド選手、準決勝でカザフスタン選手を破ると、決勝では北朝鮮選手を6―0で下し、「練習してきたことを出し切れた。久しぶりにいい試合ができた」と納得の表情を見せた。

21年東京五輪王者は、パリ五輪でまさかの初戦負けを喫して金メダルを逃した後は、しばらく休養。昨年9月の滋賀・国民スポーツ大会の53キロ級で実戦復帰したが、準々決勝で清岡もえに苦杯を喫した。同12月の全日本選手権はこれまで通り50キロ級で出場し、3年ぶり4度目の制覇。28年ロサンゼルス五輪へ、再スタートを切っていた。

次戦は5月の全日本選抜選手権（東京・駒沢体育館）で、優勝すれば9月19日開幕の愛知・名古屋アジア大会、10月の世界選手権（バーレーン・マナマ）の代表に決まる。両大会は試合間隔が短いが、「2つ獲るというのが今年の目標なので、しっかり達成できるように、まずは1カ月後の明治杯（全日本選抜選手権）にしっかり照準を合わせ、絶対優勝できるように準備したい」と意気込んだ。