DREAMS COME TRUE、公演会場トラブルを謝罪 エレベーターに不具合「お客様が一時閉じ込められる事態」
バンド「DREAMS COME TRUE」の公式サイトが12日に更新され、名古屋公演会場でエレベータートラブルがあったと報告し、謝罪した。
【画像】DREAMS COME TRUE STAFF、公演会場トラブルを謝罪（全文）
株式会社ディーシーティーエンタテインメントとして、「このたびNGKスポーツプラザ内エレベータの不具合が発生し、ご利用中のお客様が一時閉じ込められる事態が発生したとの報告を受けました」と説明。「被害に遭われたお客様に、多大なるご迷惑とご不安をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます」とつづった。
そして「私どもといたしましても、状況を真摯に受け止め、再発防止に向けて必要な関係機関との連携と確認を徹底して参ります。改めまして、被害に遭われたお客様に深くお詫び申し上げます」と伝えた。
【画像】DREAMS COME TRUE STAFF、公演会場トラブルを謝罪（全文）
株式会社ディーシーティーエンタテインメントとして、「このたびNGKスポーツプラザ内エレベータの不具合が発生し、ご利用中のお客様が一時閉じ込められる事態が発生したとの報告を受けました」と説明。「被害に遭われたお客様に、多大なるご迷惑とご不安をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます」とつづった。
そして「私どもといたしましても、状況を真摯に受け止め、再発防止に向けて必要な関係機関との連携と確認を徹底して参ります。改めまして、被害に遭われたお客様に深くお詫び申し上げます」と伝えた。