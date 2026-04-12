第1子妊娠中のタレント・藤田ニコル（28）が11日放送のTBSラジオ「藤田ニコルのニコニチ」（土曜夜9・00）に出演。近況を明かした。

藤田はプライベートについて「今準備期間ということで、とにかく掃除というか断捨離もしながら赤ちゃんの肌着とか服の水通し？『世界一幸せな洗濯』ってネットだと言われているやつなんですけど、洗濯もしなきゃいけないし(自宅内の)導線確認というか色々なものが届き終わったんですよ」とコメント。

続けて「自分がゲットしたものとか、それもYouTubeで購入品の紹介の仕事も(映像に)残さないといけないなと思ってYouTube撮ってそれを全部開封して家の中どうやったらスムーズに暮らせるかみたいなのをチェック中」とした上で、「とりあえずお休みというかお休みにはなってきているが家で準備するものが多くて、あと書類系ね」と話した。

さらに、「外食は今すごいしていて、とりあえず横澤夏子さんにも“カウンターでご飯食べられなくなるから食べた方がいい！”って言われて。あとラーメンだけ行けていないのでカウンターでラーメンを夫と行けたらいいなって思って、どこか隙間で行こうかなって思っている最中です」と明かした。

藤田は俳優の稲葉友と2023年8月に結婚。昨年12月には第1子の妊娠と、出産時期は「春頃を予定」と発表していた。