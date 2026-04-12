栃木SCvs群馬 スタメン発表
[4.12 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第10節](カンセキ)
※14:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 71 猪越優惟
DF 5 柳育崇
DF 25 岩崎博
DF 88 内田航平
MF 6 阿部海斗
MF 13 大曽根広汰
MF 15 堤陽輝
MF 27 永井大士
MF 47 吉野陽翔
MF 81 中野克哉
FW 77 西野太陽
控え
GK 21 櫻庭立樹
DF 24 田端琉聖
MF 4 佐藤祥
MF 17 杉森考起
MF 40 食野壮磨
FW 9 近藤慶一
FW 19 庄司朗
FW 29 矢野貴章
FW 80 オタボー・ケネス
監督
米山篤志
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 3 大畑隆也
DF 14 菊地健太
DF 30 小柳達司
MF 17 百田真登
MF 19 モハマド・ファルザン佐名
MF 20 下川太陽
MF 27 藤村怜
MF 37 瀬畠義成
MF 38 小西宏登
FW 99 中島大嘉
控え
GK 88 キム・ジェヒ
DF 2 田頭亮太
DF 22 貫真郷
DF 26 秋元琉星
MF 4 玉城大志
MF 36 安達秀都
FW 18 田中翔太
FW 29 松本皐誠
FW 69 出間思努
監督
沖田優
※14:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 71 猪越優惟
DF 5 柳育崇
DF 25 岩崎博
DF 88 内田航平
MF 6 阿部海斗
MF 13 大曽根広汰
MF 15 堤陽輝
MF 27 永井大士
MF 47 吉野陽翔
MF 81 中野克哉
FW 77 西野太陽
控え
GK 21 櫻庭立樹
DF 24 田端琉聖
MF 4 佐藤祥
MF 17 杉森考起
FW 9 近藤慶一
FW 19 庄司朗
FW 29 矢野貴章
FW 80 オタボー・ケネス
監督
米山篤志
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 3 大畑隆也
DF 14 菊地健太
DF 30 小柳達司
MF 17 百田真登
MF 19 モハマド・ファルザン佐名
MF 20 下川太陽
MF 27 藤村怜
MF 37 瀬畠義成
MF 38 小西宏登
FW 99 中島大嘉
控え
GK 88 キム・ジェヒ
DF 2 田頭亮太
DF 22 貫真郷
DF 26 秋元琉星
MF 4 玉城大志
MF 36 安達秀都
FW 18 田中翔太
FW 29 松本皐誠
FW 69 出間思努
監督
沖田優