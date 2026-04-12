[4.12 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第10節](サンアル)

※14:00開始

主審:石丸秀平

<出場メンバー>

[松本山雅FC]

先発

GK 23 高麗稜太

DF 16 宮部大己

DF 25 白井達也

DF 43 金子光汰

MF 2 小田逸稀

MF 8 深澤佑太

MF 30 澤崎凌大

MF 40 樋口大輝

MF 46 安永玲央

FW 9 加藤拓己

FW 41 村越凱光

控え

GK 1 上林豪

DF 22 佐相壱明

DF 27 二ノ宮慈洋

MF 7 松岡瑠夢

MF 18 大橋尚志

MF 36 松村厳

FW 19 田中想来

FW 38 藤枝康佑

FW 39 井上愛簾

監督

石崎信弘

[RB大宮アルディージャ]

先発

GK 24 トム・グローバー

DF 3 加藤聖

DF 34 村上陽介

DF 37 関口凱心

DF 88 西尾隆矢

MF 7 小島幹敏

MF 11 カプリーニ

MF 14 泉柊椰

MF 15 中山昂大

MF 45 山本桜大

FW 90 オリオラ・サンデー

控え

GK 1 笠原昂史

DF 5 ガブリエウ

DF 22 茂木力也

DF 33 和田拓也

MF 6 石川俊輝

MF 17 神田泰斗

MF 27 松井匠

FW 20 日高元

FW 23 杉本健勇

監督

宮沢悠生