松本vs大宮 スタメン発表
[4.12 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第10節](サンアル)
※14:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 23 高麗稜太
DF 16 宮部大己
DF 25 白井達也
DF 43 金子光汰
MF 2 小田逸稀
MF 8 深澤佑太
MF 30 澤崎凌大
MF 40 樋口大輝
MF 46 安永玲央
FW 9 加藤拓己
FW 41 村越凱光
控え
GK 1 上林豪
DF 22 佐相壱明
DF 27 二ノ宮慈洋
MF 7 松岡瑠夢
MF 18 大橋尚志
MF 36 松村厳
FW 19 田中想来
FW 38 藤枝康佑
FW 39 井上愛簾
監督
石崎信弘
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 24 トム・グローバー
DF 3 加藤聖
DF 34 村上陽介
DF 37 関口凱心
DF 88 西尾隆矢
MF 7 小島幹敏
MF 11 カプリーニ
MF 14 泉柊椰
MF 15 中山昂大
MF 45 山本桜大
FW 90 オリオラ・サンデー
控え
GK 1 笠原昂史
DF 5 ガブリエウ
DF 22 茂木力也
DF 33 和田拓也
MF 6 石川俊輝
MF 17 神田泰斗
MF 27 松井匠
FW 20 日高元
FW 23 杉本健勇
監督
宮沢悠生
※14:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 23 高麗稜太
DF 16 宮部大己
DF 25 白井達也
DF 43 金子光汰
MF 2 小田逸稀
MF 8 深澤佑太
MF 30 澤崎凌大
MF 40 樋口大輝
MF 46 安永玲央
FW 9 加藤拓己
FW 41 村越凱光
控え
GK 1 上林豪
DF 22 佐相壱明
DF 27 二ノ宮慈洋
MF 7 松岡瑠夢
MF 36 松村厳
FW 19 田中想来
FW 38 藤枝康佑
FW 39 井上愛簾
監督
石崎信弘
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 24 トム・グローバー
DF 3 加藤聖
DF 34 村上陽介
DF 37 関口凱心
DF 88 西尾隆矢
MF 7 小島幹敏
MF 11 カプリーニ
MF 14 泉柊椰
MF 15 中山昂大
MF 45 山本桜大
FW 90 オリオラ・サンデー
控え
GK 1 笠原昂史
DF 5 ガブリエウ
DF 22 茂木力也
DF 33 和田拓也
MF 6 石川俊輝
MF 17 神田泰斗
MF 27 松井匠
FW 20 日高元
FW 23 杉本健勇
監督
宮沢悠生