熊本vs宮崎 スタメン発表
[4.12 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第10節](えがおS)
※14:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 2 黒木晃平
DF 5 小林慶太
DF 24 李泰河
MF 8 上村周平
MF 13 飯星明良
MF 15 三島頌平
MF 39 青木俊輔
MF 41 大本祐槻
FW 7 藤井皓也
FW 11 ベ・ジョンミン
控え
GK 23 佐藤優也
DF 4 薬師田澪
DF 26 戸田峻平
MF 22 松田詠太郎
MF 25 那須健一
MF 27 根岸恵汰
FW 10 鹿取勇斗
FW 14 石原央羅
FW 18 半代将都
監督
片野坂知宏
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 1 茂木秀
DF 15 安部崇士
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
MF 5 渡邉英祐
MF 7 阿野真拓
MF 10 井上怜
MF 27 山内陸
MF 47 奥村晃司
FW 11 土信田悠生
控え
GK 31 岡本享也
DF 25 横窪皇太
MF 6 大熊健太
MF 8 力安祥伍
MF 82 坂井駿也
FW 18 佐藤遼
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
FW 58 武颯
監督
大熊裕司
※14:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 2 黒木晃平
DF 5 小林慶太
DF 24 李泰河
MF 8 上村周平
MF 13 飯星明良
MF 15 三島頌平
MF 39 青木俊輔
MF 41 大本祐槻
FW 7 藤井皓也
FW 11 ベ・ジョンミン
控え
GK 23 佐藤優也
DF 4 薬師田澪
DF 26 戸田峻平
MF 22 松田詠太郎
MF 27 根岸恵汰
FW 10 鹿取勇斗
FW 14 石原央羅
FW 18 半代将都
監督
片野坂知宏
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 1 茂木秀
DF 15 安部崇士
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
MF 5 渡邉英祐
MF 7 阿野真拓
MF 10 井上怜
MF 27 山内陸
MF 47 奥村晃司
FW 11 土信田悠生
控え
GK 31 岡本享也
DF 25 横窪皇太
MF 6 大熊健太
MF 8 力安祥伍
MF 82 坂井駿也
FW 18 佐藤遼
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
FW 58 武颯
監督
大熊裕司